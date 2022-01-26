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    Inna, kara yoluyla ülkesine döndü

    İstanbul'a gelirken hava muhalefeti nedeniyle uçağı Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine inen şarkıcı Inna, programlarını iptal edip Kapıkule Sınır Kapısı’ndan dönüş yoluna geçti.
    • DHA
    • 26.01.2022 - 13:13
    • Güncelleme : 26.01.2022 - 13:27
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    Inna, kara yoluyla ülkesine döndü

    Romanya'dan Türkiye'ye gelmeye çalışan şarkıcı Inna'nın uçağı, önceki gün olumsuz hava şartları nedeniyle Tekirdağ Çorlu Atatürk Havalimanı’na iniş yapmıştı.

    Geceyi ilçedeki bir otelde geçiren Inna, bu sabah saatlerinde ise İstanbul'daki tüm programlarını iptal etti.

    KARA YOLUYLA GERİ DÖNDÜ

    Kara yolu ile ülkesine dönme kararı alan Inna, Bulgaristan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında ülkeye girenlerden PCR testi istemesi üzerine özel bir hastanede PCR testi yaptırdı. Şarkıcı, test sırasında hastane çalışanlarından ilgi gördü.

    Sağlık çalışanlarıyla fotoğraf çektiren Inna, hastanede yaklaşık 2 saat bekledikten sonra negatif çıkan test sonucunu alarak kara yoluyla Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

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