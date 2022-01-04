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    Inna, Kayseri'ye gitti

    Ünlü şarkıcı Inna, Kayseri'deki konserinde hayranlarını coşturdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.01.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 07:45
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    Inna, Kayseri'ye gitti

    Dünyaca ünlü Rumen şarkıcı Inna, Kayseri'de konser verdi. Hayranlarına sürpriz yapan Inna, Ajda Pekkan'ın bir şarkısını da Türkçe seslendirdi.

    Erciyes Kültür Merkezi'nde, Erciyes Winter Fest kapsamında hayranlarıyla buluşan şarkıcı, konserde dinleyicileri Türkçe "Nasılsın Kayseri" diyerek başladı.

    2 SAAT SÜRDÜ

    Müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan sanatçı, "Desire", "Sun Is Up" ve "Gimme Gimme" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi.

    Ajda Pekkan'ın "Yaz yaz yaz" şarkısını da seslendiren Inna'nın konseri yaklaşık 2 saat sürdü.

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