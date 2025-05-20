Instagram hesabına başkaları girdi! Seda Bakan dava açıyor

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Uzun zamandır yakın dost olan magazin dünyasının iki ünlü ismi Hadise ile Seda Bakan, aynı dizide başrolü paylaşmış hatta galada bile aynı elbise giyerek arkadaşlık mesajı vermişti.

HESABINA BAŞKASI GİRDİ

İkilinin arasının Seda Bakan'ın paylaşımlarından dolayı açıldığı iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Beğenileriyle dikkatleri üzerine çeken Seda Bakan, hesabına başkalarının girdiğini söyleyerek ateş püskürdü.

"HARCATTIN KENDİNİ"

Seda Bakan, geçtiğimiz ay bir sosyal medya kullanıcısının 'Harcattın kendini ya' yorumunu beğenmiş ve tüm gözler üzerine çevrilmişti. 'Seri like'a bağladım herhalde elim çarpmıştır' diyerek yorumu bilinçli bir şekilde beğenmediğini ifade etmişti.

Hadise bu olay sonrası Seda Bakan ile fotoğraflarını Instagram hesabından kaldırmıştı. Bu olaylar yaşandıktan günler sonra Seda Bakan'dan yine 'like' krizi geldi. Bu kez, bir sosyal medya kullanıcısının yeni paylaştığı fotoğrafının altına yazdığı, 'Önce Tuba sonra Hadise. Sıradaki hangi dizi arkadaşınızı kurban olarak seçtiniz?' yorumunu beğendi.

Yaşanan beğeni krizlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından Seda Bakan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"AYAĞINIZA DOLANIR İNŞALLAH"

Instagram'da hesabına yapılan girişleri gösteren bir fotoğraf yayınlayan Seda Bakan, "Bir dönem birlikte iş yapıp güvendiğim kişilerin hala hesabım üzerinden yaptığı oyunlar varmış, ben de hiç konduramayıp, kimsenin günahını almamıştım. İnşallah elin ayağına dolaşır!" dedi.

Seda Bakan daha sonra yaptığı paylaşımda avukatı aracılığıyla yasal yollara başvuracağını açıkladı. Ünlü oyuncunun avukatı İsmail Filiz tarafından yapılan açıklamada "Müvekkilim Seda Bakan Erel'in Instagram hesabında yasa dışı olarak girilmiş ve kamuoyu nezdinde olumsuz düşüncelere sebebiyet veren beğeni ve yorumlarda bulunulmuştur. Kötü niyetli ve spekülasyona yol açan bu kişi / kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerine yer verildi.