Instagram paylaşımlarına ara vermişti! Şeyma Subaşı döndü

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan sonra aradığı aşkı bir türlü bulamayan Şeyma Subaşı, bir süredir beraber olduğu Brezilyalı model Marlon Teixeira ile yaşadığı ilişkiyle konuşuluyor.

Subaşı geçtiğimiz günlerde şaşırtan bir karar almıştı.

Instagram sayfasında siyah ekran üzerinde yeni kararını duyuran Şeyma Subaşı "Bi süreliğine disconnect ediyorum" notunu düşmüştü.

Ünlü ismin bu paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

"SİNYAL YOK"

Uzun bir süre sonra geri geldiğini duyuran Subaşı paylaşımına, "Bir süreliğine kayboldum, ama çağıran adanın kendisiydi, bağlantım kesildi tesadüf değildi, yeniden bağlanmak içindi. Şimdi buradayım sinyal yok, sadece doğa ve daha derin bir şey. Beni seçen özel bir yerdi ve ben evet dedim." notunu düştü.