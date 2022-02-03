İnstagramda soyadını 'Kıratlı' olarak değiştirdi

Sinan Akçıl ile evliliğinde sorunlar yaşayan Burcu Kıratlı, Instagram sayfasından “Akçıl” soyadını kaldırarak kararlılığını gösterdi.

2018 yılında Amsterdam'da evlenen, dokuz ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, Şubat 2021’de ikinci kez nikah masasına oturmuşlardı. Ünlü çift, evliliklerinin henüz birinci yılı dolmadan yeniden boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

'AKÇIL' SOYADINI KALDIRDI

Burcu Kıratlı İnstagram hesabındaki 'Akçıl' soyadını kaldırarak, ayrılık konusundaki kararlılığını göstermiş oldu.

AYRILIĞIN SEBEBİ 'BEBEK KRİZİ' İDDİASI

İkili, birkaç ay önce bir ödül törenine beraber katılmış ve Sinan Akçıl, "Aslında şu anda buraya bebeğimize baktığımız için gelemiyor olmamız lazımdı ama olmuyor işte." demişti.

Kıratlı'nın, Akçıl’a boşanma davası açmak için işlemleri başlattığı öğrenilmişti.

Bebek istemeyen Burcu Kıratlı'nın, eşiyle bu yüzden restleştiği konuşuluyor.