İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un avukat sevgilisi Enes Çetinkaya'dan dikkat çeken paylaşım Evinin 5. katından düşerek hayatını kaybeden Kübra Aykut’un sevgilisi Avukat Enes Çetinkaya geçtiğimiz saatlerde sevgilisiyle ilgili ilk paylaşımlarını yaptı.

Haber Merkezi

Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya'nın sevgilisi olan sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, evinin 5. katından düşerek hayatını kaybetti.

Aykut'un cenaze töreninde teyzesi, "Sanırım olaydan bir gün önce çocukla ayrılmışlar. Ertesi gün de bu olay yaşanıyor" diyerek Çetinkaya'yı işaret etti. Tam bunun üzerine de Çetinkaya'dan dikkat çeken sosyal medya paylaşımı geldi.

"BIRAKIP GİTTİN"

Kübra Aykut defnedildikten sonra yaptığı paylaşımda fotoğraflarını paylaşarak "Bırakıp gittin..." notunu yazdı.

Hemen sonra bir paylaşım daha yapan Çetinkaya, bu paylaşımında ise eski bir videolarını paylaştı ve "Üzmeyeceğim seni gitmeyecğim demiştin" diye yazdı.