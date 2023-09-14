İpek Açar ve Alper Kömürcü 4’üncü evlilik yıl dönümlerini kutladı İpek Açar'ın eşi Alper Kömürcü, bugün sosyal medyadan oldukça duygusal bir paylaşımda bulundu.

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Ünlü şarkıcı Kayahan kanser nedeniyle 2015 yılında vefat ettti.

Kayahan'ın eşi İpek Açar, 2019 yılında Alper Kömürcü ile dünyaevine girdi. İpek Açar ve Alper Kömürcü'nün bu mutlu evliliğinden bir de çocuklar olacak.

Hamile olan İpek Açar ve eşi, bugün evliliklerinin 4'üncü yılını kutladı. Alper Kömürcü, eşine sosyal medyadan oldukça duygusal bir mesaj yayınladı.

Hayatımın en güzel 4 senesi

Eşi Açar ile fotoğrafını paylaşan Kömürcü fotoğrafın altına, "Hayat bizim yaşlarımızda çok hızlanıyor. Her anına sıkı sıkı tutunduğum hayatımın en güzel 4 senesini yaşadım seninle. Seninle geçirdiğim her gün hayatımı daha özel ve anlamlı kılıyor. Canımız bir tanemiz Aslı Gönül'ümüz ve Allah nasip ederse minik Ömer Alp'imizle birlikte daha nice 4'lere 44'lere inşallah. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullandı.