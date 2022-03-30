İpek Açar'ın Kayahan anısı yürekleri sızlattı

İpek Açar, Kayahan'ın 'Yemin Ettim' şarkısının hikayesini anlattı.

3 Nisan 2015'te hayatını kaybeden Kayahan, doğum gününde anıldı. İpek Açar, merhum eşi Kayahan'la ilgili bir anısını paylaştı.

Açar, usta sanatçının 1991 yılında yayınlanan 'Yemin Ettim' adlı şarkısının hikayesini ilk kez anlattı:

İPEK ACAR İLK KEZ ANLATTI

"Hastalığını ilk kez öğrendiğinde doktor ona demiş ki; 6 ay ömrün var. İlk aklına gelen şey 'Öyle bir şarkı yazayım ki ben bu dünyada olmadığım zaman da beni hep bu şarkıyla anımsasınlar' olmuş... 1991 yılında 'Yemin Ettim' albümünde yayınlandı. 'Yemin Ettim' şarkısı, can havliyle yazdığım bir şarkı.' derdi. Ama Allah ömür verdi, 'Yemin Ettim'den sonra çok güzel şarkılara imza attı."

"İYİ Kİ DOĞMUŞ"

Açar, "İyi ki doğmuş, iyi ki bu toprakların büyük ustası olmuş. 'Büyük usta' sözünü sonuna kadar hak ediyor, her daim onunla gurur duyuyoruz. Bıraktığı eserlerle yolu sevgiden geçen herkesle halen daha buluşmaya devam ediyor. 'Sevgi ve saygı yaşamdan daha uzun sürer' demiş bir düşünür, biz de bu akşam sevgiyle saygıyla, onu o muhteşem şarkılarıyla anılarıyla anacağız. Allah bize ömür verdiği sürece onun şarkılarını seslendirmeye, anmaya devam edeceğiz." dedi.