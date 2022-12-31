Petrol
86
3.04%
Euro
20.0236
0.18%
Dolar
18.7015
-0.02%
Altın
1.096
0.45%
Borsa
5509
0.00%
Bitcoin
316.308
1.09%
BTXN Coin
5.97
1.70%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Güneşli 13 C

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı

    Ekim ayında Roma'da nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düğün yaptı. Düğünden kareler yayınlayan Yazıcı, "Paylaşmalara doyamıyorum" dedi.
    • 31.12.2022 - 17:37
    • Güncelleme : 31.12.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı

    Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2 yıldır devam eden birlikteliklerini ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı.

    Geniş bir hayran kitlesi olan çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük övgü alıyor.

    Fotoğraflar yoğun ilgi gördü

    Birlikte çekilen kareleri ile sık sık gündem olan ikili, Roma'da kıyılan nikahlarının ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sade bir düğün töreni düzenledi.

    Yakın arkadaşları ve ailelerin katıldığı düğünden paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni topladı.

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı #1

    "Paylaşmalara doyamıyorum"

    Aynı gün peş peşe her anı sosyal medya hesabından yayınlayan Yazıcı, düğüne ait fotoğrafları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

    Yazıcı fotoğrafları, "Ay ne kadar güzel bi gündüü paylaşmalara doyamıyoruuum" sözleriyle paylaştı.

    İşte büyük beğeni alan düğün töreninden yeni kareler...

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı #2

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı #3

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı #4

    İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı #5



    Yanlış park ambulansın geçişini engelledi
    3. Sayfa

    Yanlış park ambulansın geçişini engelledi

    Mine Tugay Yalı Çapkını'nı alt üst edecek! Eski sevgili 'Defne' ile tanışın...
    Medya

    Mine Tugay Yalı Çapkını'nı alt üst edecek! Eski sevgili "Defne" ile tanışın...

    Bursa'da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum
    İç Haber

    Bursa'da ehliyetsiz sürücü: Ekmek almaya gidiyordum

    Görüş Bildir