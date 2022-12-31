İpek Filiz Yazıcı düğünden yeni kareleri paylaştı

Ekim ayında Roma'da nikah masasına oturan İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düğün yaptı. Düğünden kareler yayınlayan Yazıcı, "Paylaşmalara doyamıyorum" dedi.

Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2 yıldır devam eden birlikteliklerini ekim ayında evlilikle taçlandırmıştı.

Geniş bir hayran kitlesi olan çift, sosyal medya kullanıcıları tarafından da büyük övgü alıyor.

Fotoğraflar yoğun ilgi gördü

Birlikte çekilen kareleri ile sık sık gündem olan ikili, Roma'da kıyılan nikahlarının ardından geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sade bir düğün töreni düzenledi.

Yakın arkadaşları ve ailelerin katıldığı düğünden paylaşılan fotoğraflar büyük beğeni topladı.

"Paylaşmalara doyamıyorum"

Aynı gün peş peşe her anı sosyal medya hesabından yayınlayan Yazıcı, düğüne ait fotoğrafları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.

Yazıcı fotoğrafları, "Ay ne kadar güzel bi gündüü paylaşmalara doyamıyoruuum" sözleriyle paylaştı.

İşte büyük beğeni alan düğün töreninden yeni kareler...







