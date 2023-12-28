İpek Filiz Yazıcı'dan hamilelik iddialarına yanıt: "Bebek değil kilo var" Hamile olduğu iddia edilen İpek Filiz Yazıcı'dan merakları giderecek açıklama geldi.

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Geçtiğimiz yıl müzisyen Ufuk Beydemir ile dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı, sosyal medyada yaptığı paylaşımla kafaları karıştırmıştı.

Takipçilerinin hamile olduğu düşündüğü İpek Filiz Yazıcı, iddialara yanıt verdi.

Güzel oyuncu dün akşam gerçekleşen bir filmin galasına katıldı.

Ufuk Beydemir ile evli olan Yazıcı, hakkında çıkan hamilelik iddialarına cevap verdi.

"Evlilik çok güzel gidiyor"

Yazıcı, "Evlilik çok güzel gidiyor. Güzel gittiği için böyle kilolar aldık biraz. Öyle bir durum yok, bir süre de düşünmüyoruz zaten" dedi.