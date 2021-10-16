İpek Filiz Yazıcı: Geçmişte Tarkan ile reklamda oynadım

Youtube'da eğlence programına konuk olan İpek Filiz Yazıcı, geçmişte Tarkan ile aynı reklamda oynadığını itiraf etti.

Sosyal medya programına konuk olan güzel oyuncu İpek Filiz Yazıcı, geçmişiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulunarak herkesi şaşırttı.

Aşk101' dizisiyle yıldızı ününe ün katan Yazıcı, bir Youtube programına konuk oldu.

Yazıcı, dizinin ilk sezonunun pandemi döneminde yayınlanması ve bu dönemde 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle dizinin afişlerini bile göremediğini belirtti. Yazıcı, afişin önünde fotoğraf çekilmek için aylarca beklediğini söyledi.

"TARKAN'LA OYNADIĞIM İÇİN HAVA ATTIM"

10-11 yaşlarında Tarkan ile birlikte bir reklam filminde rol aldığını da anlatan genç oyuncu, "O reklam filmi Rusya'da yayınlanmıştı, o zamanlar Tarkan ile reklam filminde rol almanın havasını da okulda arkadaşlarıma atmışlığım da oldu ama kötücül bir yerden değil elbette daha sempatik bir yerden diyebiliriz bu hava atmaya." ifadelerini kullandı.

REKLAM SAYESİNDE RUSYA'YA İHRACAT ARTMIŞTI

Tarkan'ın oynadığı reklamlar sayesinde 2009'da Rusya’ya ihracatı yüzde 40 artıran narenciyeciler, kış sezonu yaklaşınca o dönem yine çareyi Tarkan’da aramıştı.

Portakal sepetlerinin arasında poz veren Tarkan, televizyonlar için Rus halk şarkısı ‘Ty Pastoy’u seslendirmişti.