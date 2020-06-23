Dolar
6.8479
0.0277%
Euro
7.7117
0.0402%
Altın
1751.18
-0.2062%
Borsa
115190.05
0%
G. Altın
386.451
0.0429%
Bitcoin
65956.25
0.0416%
21ºC
İstanbul
Çok bulutlu 21 C

    İpek Tanrıyar, anne oldu

    Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2020 - 08:42
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    İpek Tanrıyar, anne oldu #1

    Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, anne oldu.

    Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı.İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

    "ARAS GELDİ"

    39 yaşındaki İpek Tanrıyar, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi:  "Sevgili dostlarım; bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras bebeği sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz."

    Takipçileri Tanrıyar'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı.

    İpek Tanrıyar, anne oldu #2

    Görüş Bildir