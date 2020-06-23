İpek Tanrıyar, anne oldu

İpek Tanrıyar, anne oldu

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Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı.

Geçtiğimiz nisan ayında Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, anne oldu.

Eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ile eşi Murat Evler, oğulları Aras'ı kucaklarına aldı.İlk kez anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, güzel haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ARAS GELDİ"

39 yaşındaki İpek Tanrıyar, mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi: "Sevgili dostlarım; bugün saat 13:57 itibariyle oğlumuz Aras bebeği sağlıkla kucağımıza aldık. Sağlık durumumuz gayet iyi. Görmek isterseniz biz misafir severiz, bekleriz."

Takipçileri Tanrıyar'ın paylaşımına çok sayıda beğeni ve yorum yağdırdı.