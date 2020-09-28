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İpek Tanrıyar, oğlunu gösterdi
Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, oğlu Aras'la fotoğraf paylaştı.
- Haber Merkezi
- 28.09.2020 - 13:34
2019'da Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, üç ay önce anne oldu. Anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.
ARAS 3 AYLIK OLDU
Aras bebek ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İpek Tanrıyar, paylaşımına, "Söz-müzik: İpek Tanrıyar-Murat Evler" notunu düştü.
39 yaşındaki Tanrıyar'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.