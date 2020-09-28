İpek Tanrıyar, oğlunu gösterdi

Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, oğlu Aras'la fotoğraf paylaştı.

2019'da Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, üç ay önce anne oldu. Anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

ARAS 3 AYLIK OLDU

Aras bebek ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İpek Tanrıyar, paylaşımına, "Söz-müzik: İpek Tanrıyar-Murat Evler" notunu düştü.

39 yaşındaki Tanrıyar'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.