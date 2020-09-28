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    İpek Tanrıyar, oğlunu gösterdi

    Geçtiğimiz aylarda anne olan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, oğlu Aras'la fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2020 - 13:34
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    İpek Tanrıyar, oğlunu gösterdi

    2019'da Murat Evler ile nikah masasına oturan oyuncu ve eski manken İpek Tanrıyar, üç ay önce anne oldu. Anne olmanın heyecanını yaşayan Tanrıyar, oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

    ARAS 3 AYLIK OLDU

    Aras bebek ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınlayan İpek Tanrıyar, paylaşımına, "Söz-müzik: İpek Tanrıyar-Murat Evler" notunu düştü.

    39 yaşındaki Tanrıyar'ın gönderisi takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı.

    İpek Tanrıyar, oğlunu gösterdi #1

    İpek Tanrıyar, oğlunu gösterdi #2

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