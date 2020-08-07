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    İpek Tanrıyar'ın doğum kiloları gitti

    Sunucu ve oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde 16 kilo verdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.08.2020 - 12:20
    • Güncelleme : 07.08.2020 - 12:20
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    İpek Tanrıyar'ın doğum kiloları gitti

    İpek Tanrıyar, 1.5 ay önce ilk bebeğini dünyaya getirmişti. Tanrıyar, doğum kilolarından kurtuldu.

    Eski formuna dönen oyuncu, son halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı:

    NORMAL DOĞUM YAPTI

    "Doğumdan 45 gün sonra durum bu...Gebelik boyunca 16 kg aldım. Ve şu an hamile kalmadan önceki kilomun da altındayım. Doktorlar, diyetisyenler konuşur... Genetik güler! Tabii normal doğum ve emzirmenin katkısını da unutmayalım."

    İpek Tanrıyar ın doğum kiloları gitti #1

    İpek Tanrıyar ın doğum kiloları gitti #2

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