İpek Tuzcuoğlu: Negatif insanlarla görüşmüyorum Dizi ve sinema oyuncusu İpek Tuzcuoğlu, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

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Asmalı Konak dizisinde canlandırdığı 'Dicle' karakteriyle hafızalara kazınan İpek Tuzcuoğlu, YouTube’da yayınlanan bir programa konuk oldu.

51 yaşında olmasına rağmen genç görüntüsü ve güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu, gençlik sırrını paylaştı:

"Genetik olarak şanslıyım"

''Yaş alıyoruz ama galiba genetik olarak şanslıyım. Uyku ve sağlıklı beslenme önemli hayatımda. Gece hayatım yok. Mutsuz ve negatif düşünce üreten insanlarla görüşmüyorum. Kendime bir dünya kurdum. Sakin, basit ve hırssız yaşamaya çalışıyorum'.

"Bukalemun gibiyimdir"

Öyle görünmüyorum ama komik hallerim vardır. Renkli olmak iyidir. Oyuncu olmak renkli olmayı da getiriyor. Her duygunun tadına bakmak gerekiyor, bukalemun gibiyimdir. Ortama kolay uyum sağlarım. Her şeye uyarım ama konfor alanımı sadece canlandırdığım karakter için değiştiririm”