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Haber Merkezi

Asmanlı Konak dahil olmak üzere Ah Be İstanbul, Dürüye'nin Güğümleri gibi projelerde yer alan İpek Tuzcuoğlu, şu sıralar zor günler geçiriyor.

Uzun zamandır ekranlarda olmayan oyuncu, anne acısıyla sarsıldı.

"EN GÜZEL YERDE BULUŞACAĞIZ"

53 yaşındaki oyuncu Instagram hesabından acı haberi paylaştı. Annesini kaybeden İpek Tuzcuoğlu şunları yazdı:

"Canım annemiz bugün göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor ruhuna dualarınızı eksik etmeyin."

Emel Tuzcuoğlu, cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.