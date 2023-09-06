İrem Derici, anne olmak istemiyor Survivor Atakan Işıktutan ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, "Benden anne olmaz" dedi.

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Yaz aylarını konser maratonuyla geçiren ünlü oyuncu İrem Derici, önceki akşam Silifke’de konser verdi. Ünlü şarkıcı verdiği konser öncesi muhabirlerle sohbet etti. "Çocuk boşa masraf" sözleriyle gündem olan Derici "Anne olmak istiyor musunuz?" sorusuna da cevap verdi.

Yedi aydır Atakan Işıktutan ile birlikte olan Derici annelik ve çocuk sahibi olma konusuyla ilgili düşüncelerini şöyle dile getirdi:

"Benden anne olma"

"Benden anne olmaz. Çok kariyer odaklıyım. Yapmak istediklerim var. Meslektaşlarım Bengü ve Merve Özbey çok güzel anne oldular. Sahneye çıkıyorlar. Bende onların gücü yok, bende korku var."

"Hiç uğraşamam, boşa masraf."

Geçtiğimiz günlerde, 8.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından konserde 'Aşk Eşittir Biz' şarkısını söylediği anları paylaşan şarkıcı, gönderisine; "Sene 2015. Uzun süredir söylemiyordum sahnede, çok iyi geldi. Bugüne kadar yorumladığım en naif şarkılardan biri, net" mesajını yazmıştı. Ünlü ismin kısa sürede 58 binden fazla beğeni alan paylaşımına yüzlerce yorum yapılmıştı. Bir takipçisi Derici'ye, "Senden çok güzel anne olur be İrem" yazınca; şarkıcı kayıtsız kalamamıştı. İrem Derici, bu yorum karşısında şu cevabı vermişti: "Hiç uğraşamam, boşa masraf."