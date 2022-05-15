İrem Derici, aşka küsmedi

Cem Belevi ile olan ilişkisinde ihanete uğradığını öne süren İrem Derici, aşka küsmediğini dile getirdi. Derici, “Köpek gibi sevmeye devam edeceğim” dedi.

35 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz mart ayında ayrıldığı Cem Belevi tarafından ihanete uğradığını iddia etmişti.

Ancak eski sevgili, bu iddiaları kabul etmemişti.

“Ses kayıtları var” iddiası

Bunu duyan şarkıcı ise ses kayıtlarının olduğunu ima ederek, “Über samimiyetsiz açıklamayı izledim. Ben birkaç saat uyuyup, uyanıp her şeyi anlatayım ya... Bu sahtekarlık artık sıktı. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi ne dersin? 'Yaz sonuna kalmaz İrem'i şutlarım zaten’, ‘şu takvimi bir doldurayım şimdi kötü çocuk imajı çizemem'mi olsun ilk konumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı? Sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya bana fark etmez.” İfadelerini kullanmıştı.

“Köpek gibi sevmeye devam edeceğim”

Derici, tüm bu yaşananların ardından yine de aşka küsmediğini açıkladı.

Başarılı şarkıcı, “Buradan söylüyorum, aşka küsmedim. Köpek gibi sevmeye, güvenmeye ve devam edeceğim. Çünkü bir kişinin iblisliğini bütün erkek milletine atmak olmaz.” ifadelerini kullandı.

“Ailemin ricasıyla susuyorum”

“Benim kalbim böyle mevzular için biraz minnoş” diyen Derici, şöyle devam etti:

“Elimde olan bir şeyleri paylaşmıyorsam, çalışma arkadaşlarım ve ailemin ricasıyla susuyorum. Yoksa beni herkes tanır, beni kimse susturamaz.”





“Bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı”

Belevi'nin kendisi için “Mağdur edebiyatı yapıyor” sözlerine de sert bir şekilde karşılık veren şarkıcı, “Şimdi edebiyattan konuşacaksak, bu hafta kendisinin birçok edebi eseri ortaya çıktı. İsim verelim. Mesela 'Kardeş Ülke Dilberi', başka bir eseri 'Komşu Kızı', bir başka eseri 'İnsan Kandırma Sanatı' gibi eserleri çıktı. Çok da okundu.” dedi.