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    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim

    Geçtiğimiz gün Alaçatı’da sahne alan şarkıcı İrem Derici, aşksızlıktan yakındı. “Bu yaz kesat geçti, aşk yok delireceğim” diyen Derici, neşeli halleriyle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 24.07.2022 - 11:04
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    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim

    Cem Belevi ile olaylı bir ayrılığa imza atan şarkıcı İrem Derici, aşk istiyor…

    Geçtiğimiz gün Alaçatı’da sahne alan şarkıcı, hem eğlendirdi hem de neşesiyle sempati topladı.

    “Aşk yok delireceğim”

    Sevilen parçalarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Derici, bir ara kendisini dinlemeye gelenlere dert yakındı.

    Derici, “Bu yaz kesat geçti. Aşk yok delireceğim. En büyük aşkım sizlersiniz.” dedi.

    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim #1

    “Saltanat sona erdi çeyrek popçu”

    Cem Belevi’nin kendisini manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı haberlerinin ardından sessizliğini bozan İrem Derici, sosyal medya hesabından eski sevgilisine yönelik sert bir paylaşım yapmıştı.

    Derici, “Saltanat sona erdi çeyrek popçu. Sefil hayatının geri kalanında sana mutluluklar diliyorum. Hayırlı konser dilenmeler.” demişti.

    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim #2

    “Sıktı artık bu sahtekarlık”

    35 yaşındaki şarkıcı, Cem Belevi'nin “Böyle bir şey olabilir mi? Hala kendisini çok seviyorum, hala çok saygı duyuyorum. Asla kendisini aldatmadım. Hiçbir kadını aldatamam, beceremem böyle şeyleri. Aşkımı coşkuyla yaşayan bir insanım.” cevabı sonrası ise şu açıklamayı yapmıştı:

    “Sıktı artık bu sahtekarlık. A'dan Z'ye şöyle ses kayıtlarıyla mis gibi, ne dersin? 'Yaz sonuna kadar İrem'i şutlarım zaten, şu takvimi bir doldurayım, şimdi kötü çocuk imajı çizemem' mi olsun ilk konuğumuz, yoksa alevler attığın influencer'lar mı, sen seç. Ya da direkt itiraf ettiğin ihanetten de girebilirim mevzuya, bana fark etmez.”

    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim #3

    İrem Derici: Aşksızlıktan delireceğim #4


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