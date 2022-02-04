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    İrem Derici banyodan fotoğraf paylaştı

    34 yaşındaki İrem Derici Instagram'dan sahneye çıkmadan hemen önce çekildiği fotoğrafı sosyal medyada çok konuşuldu.
    • Haber Merkezi
    • 04.02.2022 - 07:34
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    İrem Derici banyodan fotoğraf paylaştı

    İrem Derici, son olarak dün akşam Ankara'da hayranlarıyla buluştu. Uzun süre sahnede kalan İrem Derici, hayrnalarına yine unutulmaz bir gece yaşattı.

    Kahverengi göğüs dekolteli ve derin yırtmaçlı bir elbise tercih eden Derici, tüm dikkatleri üzerine çekti.

    Sahneye çıkmadan önce banyodan bu karesini paylaşan İrem kısa sürede sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

    4000 EURO

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamayla şaşırtmıştı. İrem Derici göğüs estetiği yaptırdığını söylemiş ve bunun karşılığında 4000 euro ödediğini belirtmişti.

    İrem Derici banyodan fotoğraf paylaştı #1

    İrem Derici banyodan fotoğraf paylaştı #2

    İrem Derici banyodan fotoğraf paylaştı #3

    İrem Derici banyodan fotoğraf paylaştı #4


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