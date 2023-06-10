İrem Derici Barcelona’da Barcelona'da arkadaşlarıyla tekne tatili yapan İrem Derici, "Seçilmiş ailem" diyerek o anları sosyal medya hesabındna yayınladı.

Özel hayatı ve konseriyle gündemden düşmeyen İrem Derici, arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Kız arkadaşlarıyla Barcelona'ya giden Derici, o anları da sosyal medya hesabından yayınladı.

Derici, teknede verdiği bikinili pozlarını da paylaşmayı ihmal etmedi. İrem Derici bu kareyi paylaşmadan önce selülitlerini sildirdi.

İrem Derici tatilde

İrem Derici, son olarak arkadaşları Ayla Şahin ve Hande Özkaş ile verdği pozlarını paylaştı.

İrem, “Seçilmiş ailem ile bir aradayım; dünyanın en zeki ve en yetenekli kadınları yanımda olduğu için şanslıyım” dedi.