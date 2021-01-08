İrem Derici: Bazı sevgililerimi aldattım

İrem Derici, katıldığı programda ihanet itirafında bulundu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Kendini anlatan Derici, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

"HEM ALDATTIM HEM DE ALDATILDIM"

Sevgililerini aldattığını itiraf eden ünlü şarkıcı, “Ben de aldattım. Psikolojik şiddet çok garip bir şey. Öyle bir şey diyor ki, hıncımı alamıyorum. Gidiyorum aldatıyorum ama haberi de olmuyor.

Hepsini aldatmadım ama. Evliliğimde ya da uzun ilişkimde böyle bir şerefsizlik yapmadım. Ne zaman aldatsam, 3 ila 5 iş günü arasında o ilişki bitti.”

"INSTAGRAM'DAN ADAM BEĞENİYORUM"

Derici, pandemi sürecinde sosyal medyada çok fazla vakit geçirdiğini de söyledi: “Mart ayından bu yana en büyük keyfim, Instagram'da adam beğenmek. 30 adam beğeniyorum, kenara atıyorum. Ertesi gün ‘o beni basına söyler’, ‘bu sabahına beni eve yollar’ diye diye eliyorum, elde kalıyor sıfır.”

"HER YERİM YAPMA"

İrem Derici, yaptırdığı estetiklerden bahsederken şöyle dedi: “Her yerim yapma, dudaklarım değil. Biri geçen ‘Kötü açılmış cips paketi gibi ağzı var’ yazmış. Ne kadar doğru bir yorum. Muhteşem değil mi?”