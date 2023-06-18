İrem Derici: Benim her yerim estetik

Bursa’da sahne alan İrem Derici, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

‘Yansın Geceler’ şarkısı ile konserine start veren şarkıcı Bursalılara müzik şöleni yaşattı.

Şarkı arasında dinleyicileri selamlayan Derici nazara geldiğini dile getirdi.

Derici, şunları söyledi:

Süslenmiştim püslenmiştim, bir Cuma ya da Cumartesi akşamı sahne almıştım Bursa’da. Ah çocuklar nazara geldim, hain insanlar nazar etti. Bugün altın sarısı bir elbise giyecektim, fermuarı patladı. Sonra bugün taşlı bir elbise almıştım, giydim, sonra dedim ki bunu giyeceğime ben donla çıkayım. Her yerim meydanda. Sonrasında bunun fermuarını kapatmaya 5 kişi yeltendik kapattık. Yoksa gerçekten donla çıkacaktım.



Hani dedim samimiyetten ‘İrem Derici bu kadar da değil’. Az önce kulisten sahneye çıkacakken ayağımın ucuna tekme attım yürürken. Sağ ayağım şu an kanıyor ama buna inat daha çok eğleneceğim. Bugün burada çok büyük anılar biriktireceğiz. Çok eğleneceğiz.