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    İrem Derici: Beton ama Covid Derici

    Koronavirüs testi pozitif çıkan İrem Derici, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.08.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 08.08.2022 - 12:37
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    İrem Derici: Beton ama Covid Derici

    35 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, koronavirüse yakalandı.

    Testi pozitif çıkan ünlü şarkıcı, haberi Instagram hesabından duyurdu. Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Derici, son sağlık durumunu da açıkladı.

    Konserlerini de iptal etmek zorunda kalan İrem Derici, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

    "Beton İrem Covid"

    "Arkadaşlar selam herkese... Anca yazacak gücü buluyorum kendimde. Avcılar Sevim Alan konserimiz ve Konya Karaman konserlerimiz Covid olmam nedeniyle iptal edildi. Dün hastanedeydim ama bugün evdeyim. Hızlıca kendime gelip, konserlere devam edeceğim. Şerefsiz virüs yine cirit atıyor. Sizlerle buluşamadığım için çok üzgünüm. Büyük bir hevesle bekliyordum iki konseri de.... Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç, biliyorsunuz. Herkesi öpüyorum, kendinize çok dikkat edin. Beton ama Covid Derici... "

    Takipçileri ise ünlü şarkıcıya, "Geçmiş olsun." mesajları yağdırdı.

    İrem Derici: Beton ama Covid Derici #1

    İrem Derici: Beton ama Covid Derici #2


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