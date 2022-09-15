İrem Derici Bursa'da hayranlarıyla buluştu

İrem Derici, Bursa konserinde "İrem bizi pavyona götür" tezahüratında bulunan hayranlarına "Size pavyon açarım ben" diye cevap verdi.

Bursa’da sahne alan İrem Derici, performansları ve sahne şovlarıyla büyük beğeni topladı.

Bursa’ya olan sevgisini de dile getiren Derici, “Buraya gelince kanım kaynıyor, Bursa seçilmiş kentim benim. Gerçekten size aşığım. Bursalı olamadım, Bursa’da doğmadım ama yine geleceğim.” dedi.

Güzel şarkıcı ayrıca, Bursa’nın kendisine uğurlu geldiğini dile getirerek, 1 ay içerisinde de aşkı bulacağını söyledi.

‘Yansın Geceler’ şarkısı ile konserine start veren şarkıcıya Zafer Tunç ve ekibi dans koreografileri ile eşlik ederken Bursalılara adeta müzik şöleni yaşattı.

Sahnedeki performansının yanı sıra, danslarıyla da dikkatleri üzerine çeken Derici, geçmişten günümüze dillere pelesenk olan şarkılarını seslendirdi.

‘Yazsın Bana’, ‘Acemi Balık’ ve ‘Tektaş’ adlı hit şarkılarını, harika performansıyla sergileyen İrem Derici, sahnesiyle tam not aldı.





Kendimi Bursa’ya ait hissediyorum

Şarkı aralarında dinleyiciler ile sık sık sohbet eden Derici, Bursa hayranlığını dile getirdi. Derici, "Bursa’yı çok seviyorum. Benim gibi deliler çok burada. Ait hissediyorum kendimi. Çünkü her zaman diyorum dünyayı normaller değiştirmeyecek, anormal olmak en iyisi. Ben değil siz de hoş geldiniz o zaman. Sıradaki şarkı toplu beddua şarkısı, hadi bakalım." diyerek ‘Acemi Balık’ şarkısını seslendirdi.

Son zamanların en çok dinlenen şarkıları arasında bulunan ‘Bi Tek Ben Anlarım’ şarkısını sevdiğini dile getiren Derici, “2022 yılının aşk şarkısı bence bu şarkı. Dinlerken, bu şarkıyı Köfn okumasaydı mutlaka benim şarkım olurdu. Şarkıyı dinlerken aşık olmak istiyorum." diyerek beğenisini belirtti.





"Size pavyon açarım ben"

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir röportajında pavyona gittiğini belirtmesi üzerine Bursalı sevenleri "İrem bizi pavyona götür" tezahüratında bulundu. Güzel şarkıcı İrem Derici, "Size pavyon açarım ben" diye yanıtladı.

Bu anları sosyal medya hesabından "Aşığım Size" sözleriyle paylaşan Derici kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

"Bursa’ya gelince kanım kaynıyor"

Bursa’ya olan sevgisini “Buraya gelince kanım kaynıyor, Bursa seçilmiş kentim benim” diyerek dile getiren İrem Derici, “Gerçekten size aşığım. Türkiye’nin en zeki, en kıvıl kıvıl, en deli, en tatlı insanları sizlersiniz. Bursalı olamadım, Bursa’da doğamadım ama yine geleceğim.” ifadelerine yer verdi.