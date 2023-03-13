İrem Derici, cesur kıyafetiyle sahnelerde Bu ara özel hayatıyla gündem olan İrem Derici, önceki akşam sahnede giydiği kıyafetle olay oldu.

Eski Survivor yarışmacılarından Atakan Işıktutan’a gönlünü kaptıran ve şu sıralar aşk sarhoşu olan ünlü şarkıcı İrem Derici, önceki akşam İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

Sahne kıyafeti ile de dikkat çeken ünlü şarkıcı, siyah derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı.

"Eee gudubet miydim?"

Derici, "İrem Derici'ye aşk yaradı. Eee gudubet miydim? Ulan iki ay önce... Ben hep betonum, sus." diye yazdı.

İrem Derici, sahne aldığı mekanda çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcının cesur elbiseli paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Şarkıcı, mekanda yaşadığı talihsizliklere de değindi. Derici, mekanda elektrik gittiğini belirtti.

"Ciyak ciyak"

Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından şunları yazdı: