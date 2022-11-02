İrem Derici: Çin malı İrem Derici'ler var

Samimi bir kadın olduğunu söyleyen İrem Derici'den tartışma yaratacak sözler söyledi.

Her yaptığı ve her söylediği olay olan ünlülerden İrem Derici, dün bir radyo programına konuk oldu. Kendini anlatan Derici, ilginç açıklamalarda bulundu.

"Kedim olabilmek için çok verdim" diyen İrem Derici şunları söyledi:

"Kendim olacağım diye bu uğurda 6-7 sene çok kan kaybettim. Sonra dediler onun doğasıymış bu. Ama şimdi benim yaptığım bir şeye insanlar “İrem’dir ne yapsa yeridir” deyip geçiyor.





"Benden başka biri yok"

Benim olayım samimiyet ama çakma samimiyet değil. Müzikal açıdan benimle beraber yola çıkan çok daha başarılı, dinlenen isimler var. Ama mevzu starlıksa benim sağımda ya da solumda başka birini göremiyorum. Hep arkamdalar.

"Çin malı İrem"

Bir koltuk vardı, aslında o koltuğu ben yarattım. Oraya ben oturdum. O koltuğun muadili yok. Çakma samimiyeti Türk halkı yemiyor. 'Bu Çin malı İrem' diyor. Bir tane İrem, Sezen, Aleyna var. İkincisi olmayacak. O koltukta kimse kucağımıza da oturmayacak.

"Konuşarak adam öldürürüm"

Çok korkularım var. Bir ara unutulmaktı. 3- 4 sene önce çöküşe girdim. Olduğum yerde saymıyorum. Z kuşağı değilim ama Z kuşağında benim kadar sevilen az insan var. Her şeyi yakalayabiliyorum. Ben yıllardır bunu Ajda Pekkan’da görüp hayran kalırdım.





İki oda bir salon ağzım var, konuşarak insan öldürebilirim. Öyle bir gücüm var ama size harcayacak vaktim yok.

"Eskiden cesurdum"

Kimle yazarsan yaz beni, hiç umurumda değil. Benim şurada tek başıma oturduğum geceleri ve şurada duran diş fırçamı ben biliyorum.

Eski cesurluğum yok. Bir şey söylerken artık bir tık düşünmeye başladım. Daha kontrollüyüm.

Adana'da bir konserim vardı. Keşke onun bir videosu olsa da herkes izleyebilse. O zaman ‘Düşler Ülkesinin Gel Git Akıllısı’ patlamış. O gün 10 kere ‘Düşler Ülkesi’ söyleyip indim sahneden.





"Aşk ince hastalık"

Aşk benden uzak olsun. Artık tarif edecek halim de kalmadı. Aşk ince hastalık.

Hâlâ benden nefret eden çok insan var. Bana aşık olan arttıkça nefret eden de artıyor. Herkes beni sevecek diye korkuyorum. Benim ne yaptığımı merak etsin insanlar, benim kimi öpüp kokladığımı değil."