İbo Şov'a konuk olan İrem Derici, eski eşi tarafından nasıl aldatıldığını anlattı.

Star TV'de İbrahim Tatlıses'in sundupu İbo Şov'un yılbaşı özel programında birbirinden ünlü sanatçılar yer aldı.

Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Ümit Besen, İrem Derici, Ceylan, Mahmut Tuncer, İdo Tatlıses, Şafak Sezer ve Oryantal Didem'in konuk olduğu programda İrem Derici, eski eşi tarafından nasıl aldatıldığına da değindi:

"ALLAH CEZALARINI VERECEK"

"Çok fena aldatıldım. Yakalamadım, yakalattılar, zeki bir kadınım, anladım. 3-4 ay oluyor. O kadar güzel rol yapıyorum, o kadar yeni hayatıma adapte oluyorum ki, düğüne bile gelemedim. Bir ağlama krizi, bütün makyajım aktı, dedim otur evinde. Allah cezalarını verecek."

İBO'DAN İREM'E DESTEK

İbrahim Tatlıses de "Seni aldatan erkeğin Allah cezasını versin, kahretsin" diyerek destek oldu.

İrem Derici: Çok fena aldatıldım - VİDEO