İrem Derici: Dekolte seviyorum

İrem Derici, önceki akşam düzenlenen 47. Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eski sevgilisi Genco Ecer ile katıldı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici de kırmızı halı şıklığının yaşandığı geceye eski sevgilisi Genco Ecer ile geldi.

"AŞK YOK, İŞ VAR"

İrem Derici, eski sevgilisi Genco Ecer ile ilgili olarak "Geçmişte beraberliğimiz olmuştu ama şu an iş yapıyoruz. Oldukça iyi anlaşıyoruz. Baktım manita olamıyoruz bari iş yapalım dedik." itirafıyla güldürdü.

"DEĞİŞİK DEKOLTE SEVİYORUM"

İddialı kıyafeti hakkında konuşan Derici, "Diğer kadınları benimle aynı kefeye koyamazsınız. Beton dericiyim ben. Değişik dekolteler denemeyi seviyorum." dedi.