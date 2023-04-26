İrem Derici, Elon Musk'a seslendi
ensonhaber.com

Twitter, ödeme yapmadığı için ‘ tik’ rozetleri alınan yüksek profilli hesapların rozetlerini yeniden etkinleştirdi.

Beyonce, Harry Kane, Richard Osman ve Victoria Beckham rozetlerini geri alanlar arasında yer alırken İrem Derici'nin ise mavi tıkı geri gelmedi.

İrem Derici, Elon Musk'a seslendi

Yıllık ödeme yaparak bir hayli para ödeyen Derici mavi tıkının yok olmasına sinirlendi.

İrem Derici, Elon Musk'a seslendi

"Dünya para verdim"

Elon Musk'ı tagleyen Derici paylaşımında "Kız dünya para verdim nerede mavi tik'im b.k yiyen" diyerek tepki gösterdi.

Aylık 150 TL olan mavi tık için İrem Derici yıllık ödeme yapmıştı.

Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı
Yeni Haber Başlığı