İrem Derici: Eski sevgililerim benden nefret ediyor

Şarkıcı İrem Derici, aşkın bir kere yaşandığını söyledi.

Sosyal medya paylaşımları ve dikkat çeken açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen İrem Derici, YouTube'da yayınlanan bir programa konuk oldu.

"BENİM HALA UMUDUM VAR"

33 yaşındaki şarkıcı, "Sence aşk bir kere mi yaşanır?" sorusuna, "Evet maalesef. Filmlerdeki gibi aşkı bir kere yaşadım ve düşünce tarzıma göre hakkımı kullandım. Sonrasında bir kere daha aşık oluyorum sandım ama orada da karşı taraf beni umursamadı. Ama hala umudum var." yanıtını verdi.

"NEFRET EDERLER BENDEN"

İlişkilerini bahane vermeden bitirdiğini söyleyen Derici, "(Sana karşı artık bir şey hissetmiyorum) diye takır takır belirtirim. Bugüne kadar da söyledim zaten ve bu yüzden hiçbir eski sevgilim benimle konuşmaz, nefret ederler benden." dedi.

Ünlü şarkıcı, "İlişkide erkek asla ne yapmamalı?" sorusuna, "Aldatılmayı asla kabul etmem." cevabını verdi.