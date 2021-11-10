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    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye mesaj yolladı

    Galatasaraylı Diagne'nin Instagram hesabından açtığı canlı yayınına giren İrem Derici, kendini tutamayıp övgüler yağdırdı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 09:35
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 10:46
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    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye mesaj yolladı

    Aylar önce verdiği bir röportajda en beğendiği erkeğin Ryan Donk olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı İrem Derici, yine sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi

    Ünlü şarkıcı, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mbaye Diagne'nin gece yarısı yaptığı canlı yayında "Kalbimin Tek Sahibine" şarkısını çalmasını paylaştı.

    "GÜL BAHÇEM"

    Instagram'dan Diagne'ye kalp gönderen Derici, Twitter'dan da "Ne yapıyorsun gül bahçem" diyerek dikkatleri üzerine çekti.

    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne'ye mesaj yolladı ViDEO

    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne ye mesaj yolladı #1

    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne ye mesaj yolladı #2

    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne ye mesaj yolladı #3

    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne ye mesaj yolladı #4

    İrem Derici, Galatasaraylı Mbaye Diagne ye mesaj yolladı #5

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