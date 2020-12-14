İrem Derici: Görünce kuduruyorum

İrem Derici, eski sevgilileri hakkında, "En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Görünce kuduruyorum. Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar." dedi

Ünlü şarkıcı İrem Derici, YouTube kanalı için dokuz yıldır beraber çalıştığı menajeri Özgür Aras'ın sorularını yanıtlayan Derici, birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.

TEK BİR ÖZÜR HAKKIN OLSA KİMDEN DİLERDİN?

"Sadece annemden dilerdim. Annemi üzdüğüm her gün için ondan özür dilerdim. Çünkü beni yetiştirmek çok zor bir şeydi, mahvoldu kadın. Onun dışında kimseden dilemem millet benden dilesin ben isteyerek yaşıyorum."





ASLA DUYULMAYACAĞINI BİLSEN NE SUÇ İŞLERDİN?

"Hırsızlık yapardım. Merkez bankasını soyardım. İnsan kaçırmak suçsa eski sevgililerimi kaçırırdım. Bir eve ya da odaya tıkardım. Asla hayata dönemeyecekler. Orada yemeklerini sularını verirdim. Orada kalsınlar, orada yaşasınlar, orada hayatları bitsin. Bir daha sosyal hayata karışamasınlar."





"HATUNU KOLLARINA TAKTIKLARINDA BEN KUDURUYORUM"

Ben unutmuş olsam da onlarla ilişkim çoktan bitmiş olsa da magazinde bir hatunu kollarına taktıklarında ben kuduruyorum. Hayatlarını benimle bitirmiş olmalılar. En güzel hatunları bulup kollarına takıyorlar. Ben kuduruyorum… Halk arasına çıkmasınlar bende kalsınlar…"