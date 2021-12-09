İrem Derici: Gülşen kraliçemiz

İrem Derici, önceki gece Beyoğlu’nda katıldığı bir davette, Altın Kelebek hakkında konuştu.

Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne katılıp ödül veren İrem Derici, Hadise’nin ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ seçilmesi üzerine Gülşen’in popun kraliçesi olduğunu iddia etmesiyle ilgili konuştu.

"HADİSE ÖDÜLÜ HAK ETTİ"

Gülşen'in kraliçe olduğunu söyleyen Derici, “Hadise ödülü hak etti. Ama ben sahne tarzını Gülşen’den öğrendim. O bizim kraliçemiz.

"PAÇOZ PAÇOZ ÇIKARDIM"

Eğer sahnede şıklık yarışı başladıysa onun sayesinde. Ben bile paçoz paçoz çıkardım. Kendimize çekidüzen verdik.” dedi.