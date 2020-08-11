İrem Derici: Güzel kadınlara iltifat etmeyi severim

İrem Derici, kendisi için flörtün ne anlama geldiğini anlattı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, bir sabah programının konuğu oldu.

Muhabirin, İrem Derici’ye aşk hayatı üzerinden yönelttiği ‘Flörtöz biri misiniz?’ şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"FLÖRTTEN BESLENİYORUM"

“Mutfak eşyası olsaydım fritöz olurdum sırf telaffuzu kulağa flörtöz kelimesini çağırıştırıyor diye… Ben flörtten besleniyorum, hoşuma gidiyor heyecan… flörtöz insanlar tatlıdır.”

"İLTİFAT ETMEYİ SEVERİM"

Yaşadığı aşklarda çevrenin kendisine ne diyeceğine pek de aldırmadığını söyleyen Derici, “insanlara iltifat etmeyi severim, yoldan geçen güzel bir kadına da iltifat etmeyi severim o yüzden flört sadece karşı cinsle yaşanacak bir şey değil” şeklinde konuştu.