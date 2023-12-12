İrem Derici, Hadise ile polemiğe giren Ece Seçkin'e destek verdi Sahneden pozlarını "Bebeleri pistten alalım" notuyla paylaşan Hadise'ye İrem Derici cevap verdi.

ensonhaber.com

Türk pop müziğinin popüler isimlerinden Hadise ve Ece Seçkin, arka arkaya Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda geçtiğimiz hafta konser verdi.

Sahneye iddialı dekoltesi, dansçıları ve şovlarıyla dolduran Hadise, konser sonrası polemik yaratmıştı.

"Bebeleri pistten alalım"

Hadise konserindeki kareleri paylaşarak "Ne diyordu Norm Ender? Bebeleri pistten alalım?" yazınca gözler Ece Seçkin'e dönmüştü.

Çünkü Hadise'den önceki günlerde Ece Seçkin de iddialı kostümü ve şovlarıyla aynı sahnedeydi. Sahneye pembe iddialı kıyafeti ve dansçılarıyla çıkan Seçkin, Hadise'ye cevap vermişti.

"Ezhel de 'bebeler her b.ku biliyolar"

Seçkin konserinden bazı anları paylaşarak "Ezhel de 'bebeler her b.ku biliyolar, boşuna yapıcan bize lolo" diyerek yanıtlamıştı" diyerek sosyal medyayı sallamıştı.

İrem Derici de yorum yaptı

Tartışmaya İrem Derici de dahil oldu. Sahnesi için özel hazırlanan isimlerden olan İrem Derici de Ece Seçkin’e destek vererek “Senin özgünlüğünün onların dış görünüşünden daha sağlam olmasından hoşlanmazlar” sözleriyle tartışmaya katıldı.

Hadise durmadı

Hadise, dansçıları tarafından taşındığı bir kareyi paylaşarak “Ortalığın karıştığını görünce aranızdan ayrılma şeklim.” notunu düştü.