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    İrem Derici: Hande Yener'e aşık oldum

    Ünlü şarkıcı İrem Derici, Hande Yener'in kırık ayağıyla sahneye çıkmasıyla ilgili konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 03.02.2022 - 11:05
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 11:23
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    İrem Derici: Hande Yener'e aşık oldum

    Her yaptığı her söylediği olay olan İrem Derici, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Rutin bakımlarını yaptırmaya geldiğini ifade eden ünlü şarkıcı İrem Derici, "Yaş 35'e geliyor. 35 bin bakımımı yaptırdım." dedi.

    "HAYALİMDİ"

    At binme eğitimleri başladığını söyleyen Derici, "Şimdi Maslak’ta at binmeye gidiyorum. Uzun yıllardır hayalimdi... Daha önce bir deneyimim yok. Sadece bir klibimde atla yürümüştüm. Onun bana verdiği huzur, enerji hoşuma gitti. Mart'ta 35 olacağım ya, yeni bir hobi yapayım dedim." diye konuştu.

    "KIRIK AYAKLA SAHNEYE ÇIKTI"

    Milliyet'te yer alan habere göre, Derici, geçtiğimiz günlerde kırık ayağıyla sahneye çıkan Hande Yener hakkında "Hande'ye aşık oldum. Bacağı kırık bir şekilde sahneye çıkmış. O ne asalet. Ben de çıkarım ama Hande kadar güzel olamazdım." dedi.

    İrem Derici: Hande Yener e aşık oldum #1

    Ayak parmağını kıran Hande Yener, bastonla sahneye çıktı VİDEO

    İrem Derici: Hande Yener e aşık oldum #2

    İrem Derici: Hande Yener e aşık oldum #3

    İrem Derici: Hande Yener e aşık oldum #4


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