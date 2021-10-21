İrem Derici ile Cem Belevi birbirlerini sildi

Aralarında çıkan aşk iddialarını sürekli yalanlayan İrem Derici ile Cem Belevi'nin arası bozuldu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'nin, kısa bir süre önce kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile aşk yaşadığı konuşuluyordu.

"SIRTIMA ALIP GELECEĞİM"

Konuyla ilgili açıklama yapan Derici, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade ederek, "Yakıştırmanız çok tatlı ama her seferinde aynı cevabı vermek yordu. Hayatımda biri olursa sırtıma alıp, geleceğim kurbanlık koyun gibi..." demişti.

İrem Derici ile Cem Belevi'nin, geçtiğimiz gün sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkması dikkat çekti.