İrem Derici ile Coşkun Sabah arasındaki kutlama polemiği büyüyor

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2024-2025 sezonunu büyük bir başarıyla tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk kupasını kaldırarak taraftarlarını adeta havalara uçurdu.

Koyu Galatasaray taraftarı olan ünlü şarkıcı İrem Derici, 25. şampiyonluk kutlamasına kendisinin çağırılmamasına sinirlenmiş ve sahneye çıkan kadroyu da beğenmediğini dile getirmişti.

İREM YÜZÜNDEN KADRODAN ÇIKARILDI İDDİASI

Coşkun Sabah’ı hedef alan İrem Derici, "Şampiyonluk kutlamasında 'Anılar' şarkısını mı söyleyecek?" demişti. Bu açıklamadan sonra da Sabah'ın kadrodan çıkarıldığı öğrenilmişti.

Bazı kaynaklar, Coşkun Sabah’ın listeden çıkarılmasının İrem Derici’nin esprili eleştirisiyle bağlantılı olduğunu öne sürdü.

PERUKFEST

Hakkında yapılan açıklama sonrası sessizliğini bozan Coşkun Sabah’tan bu eleştiriye sert bir yanıt geldi. Usta sanatçı, “Kıskanıyorlar. Orada hepinizi katlarım. Coşkun Sabah ile başa çıkabilir misiniz?” diyerek hem iddialı hem de meydan okuyan bir tavır sergiledi.

Bu sözler sonrası İrem Derici açtı ağzını, yumdu gözünü. "PerukFest" ifadeleriyle Coşkun Sabah'a göndermede bulunan ünlü isim, dikkat çeken bir iddiada da bulundu.

İrem Derici, 'O dönemin abileri çok acayip, inanılmaz beyefendi, kuralcı durup, her b.. yiyen... Bunlar melek biz terbiyesiziz. Yemediğiniz halt yok. Ben 7 yaşındayken, annem eşinden boşanmıştı, bu 'melek' üstatlardan bir tanesi evli olmasına rağmen bir buçuk saat anneme yürümüştü. Annem güvenliğe şikayet etmek zorunda kalmıştı.

"DİLALTINIZI ALIN UYUYUN"

Koskoca Galatasaray beni mi dinleyecek? Oturun oturduğunuz yerde dilaltınızı alın uyuyun.' iddialarında bulundu.