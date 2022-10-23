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    İrem Derici ile Kurtuluş Kuş arasında aşk iddiası

    Geçtiğimiz günlerde aşık olduğunu itiraf eden İrem Derici'nin, şarkıcı Kurtuluş Kuş ile 2 aydır ilişki yaşadığı öne sürülüyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.10.2022 - 14:19
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    İrem Derici ile Kurtuluş Kuş arasında aşk iddiası

    Geçirdiği estetik operasyonlar ve çalkantılı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen İrem Derici, yeniden çok konuşulanlar arasında.

    Cem Belevi ile ilişkisinin sonlanmasının ardından takipçilerine içini döken İrem Derici, "At gibi aşığım ama hiç çaktırmıyorum süperim" demişti.

    Derici'nin itirafı sonrası gizli aşkının kim olduğu ise merak konusu haline geldi.

    Kurtuluş Kuş ile aşk iddiası

    Sosyal medyada ortaya çıkan bir iddiaya göre, İrem Derici'nin şarkıcı Kurtuluş Kuş ile aşk yaşadığı öne sürülüyor.

    Bir diğer iddiaya göre ise ikili arasındaki ilişki 2 ay önce başladı.

    İrem Derici ile Kurtuluş Kuş arasında aşk iddiası #1

    İrem Derici ile Kurtuluş Kuş arasında aşk iddiası #2

    İrem Derici ile Kurtuluş Kuş arasında aşk iddiası #3

    İrem Derici ile Kurtuluş Kuş arasında aşk iddiası #4


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