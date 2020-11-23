İrem Derici: İnanmayanları öperim

İrem Derici, koronavirüse yyakalandığına inanmayanlara ilginç bir teklifte bulundu.

Geçtiğimiz hafta yeni şarkısıyla hayranlarına sürpriz yapan İrem Derici hemen akabinde koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından hayranlarına duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı hastalığı boyunca kolunu bile kaldıramadığını, dayak yemiş gibi kemiklerinin ağrıdığını ifade etti.

"İNANMAYAN GELSİN"

Koronavirüs tedavisi gören Derici hastalığının reklam olduğunu iddia edenlere ise açtı ağzını yumdu gözünü.

Derici: "Korona olduğuma inanmayan ger zekalıdır. Sağlık Bakanlığı logolu raporumu paylaştım. Şüphelenen varsa kendilerine bol sulu bir Fransız öpücüğü vereyim" dedi.