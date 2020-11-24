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    İrem Derici: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım

    Ünlü şarkıcı İrem Derici katıldığı "Sanane Cihanna?" adlı YouTube programında bomba açıklamalarda bulundu. Derici, işsiz kalırsa göğüslerini satacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2020 - 06:00
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 06:07
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    İrem Derici: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım

    Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan İrem Derici, dün yaptığı paylaşımla sağlığına kavuştuğunu duyurdu.

    Yeni şarkıları piyasaya çıkar çıkmaz koronaya yakalanan ünlü şarkıcı, test sonucunun negatif çıkmasının ardından programlara konuk olmaya başladı.

    Birbirinden ünlü isimlerin ağırlandığı "Sanane Cihanna" adlı YouTube kanalına konuk olan İrem Derici, programda adeta içini döktü.

    "İŞSİZ KALIRSAM GÖĞÜSLERİMİ SATACAĞIM"

    Estetik soruları üzerine göğsünün silikonlu olduğunu söyleyen başarılı şarkıcı esprili bir dille "Göğüslerime 4 bin euro verdim. İşsiz kalırsam onları satacağım. Alan olur herhalde. Britney Spears çiğnenmiş sakızını satıyor, onu alan var" dedi.

    İrem Derici: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım #1

    İrem Derici: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım #2

    İrem Derici: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım #3

    İrem Derici: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım #4

    İrem Derici: İşsiz kalırsam göğüslerimi satacağım #5

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