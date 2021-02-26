İrem Derici: Justin Bieber beni neden paylaştı

İrem Derici: Justin Bieber beni neden paylaştı

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, aşka gelerek eşi Hailey Baldwin’in karelerini aşk dolu sözlerle paylaştı.

2018 yılında nikah masasına oturan, 2019'da da görkemli bir düğün yapan Justin ve Hailey Bieber çiftinden aşk kareleri gelmeye devam ediyor.

"İNANAMIYORUM"

Bieber, eşi Hailey'den her fırsatta övgü ile söz ediyor. Geçen gün de eşinin karelerini sosyal medyadan paylaşarak, "Benim olduğuna inanamıyorum" yazdı.

İREM KENDİNE BENZETTİ

Kendisini Baldwin’e çok benzeten İrem Derici de bu paylaşıma “Justin beni niye paylaşmış” yorumunu yaptı.