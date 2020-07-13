İrem Derici: Keşke gerçekten bir sevdiceğim olsaydı

Yaşadığı ilişkilerde bir türlü mutluluğu yakalayamayan İrem Derici, yıllardır yalnız olduğunu söyledi.

Şarkıcı İrem Derici, önceki akşam Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Derici, tatil planını anlatırken, aşk hayatıyla ilgili de samimi açıklamalarda bulundu.

"ARTIK TAKMIYORUM"

Derici, "Ağustos ayında tatile çıkacağım, orada fit olmak istiyorum. Yeter artık dört yıldır selülit çekiyorsunuz. Gerçi umrumda değil hatta geçtiğimiz gazetecilere bağırdım, 'Buyrun selülit şov var diye'... Çünkü baktığında çok boş ve saçma bir konu. İlk yaşadığımda çok üzülmüştüm sonra 'Banane yapacak hiçbir şey yok' dedim. Bunları da merak eden insanlar var. Selülit bağışık sistemi dolaşımla alakalı bir sıkıntıdır. Her yerim selülit olsun buyrun çekin hiç umrumda değil ama siz yine de çekmeyin." dedi.

"ESMER ERKEK SEVİYORUM"

Sosyal medya hesabından ilanı aşk ettiği yetişkin film yıldızı Michele Morrone'nin stilist Rabia Yaman'ı Instagram'dan takip etmesine de yorum yapan Derici, "Rabia benim arkadaşım. Onlar üç yıldır takipleşiyorlar. Bu kız dünya çapında moda editörlüğü danışmanlığı yapan biri... Birbirlerini takip edebilirler, öyle bir şey olsaydı çoktan yakardım. Ne yapayım arkadaşlar ben esmer erkek seviyorum.

"SİZ BİRİNİ BULUN"

Abimizin de döşü biraz kıllı, bunlar birer geyik. Keşke gerçekten bir sevdiceğim olsaydı onunla birlikte röportaj verseydik. Bu kadın yıllardır yalnız. Siz arkadaş mısınız demiyorsunuz ki, 'İrem ablamız yalnız, çevremizdeki esmer delikanlılara bir yemeğe çıkaralım'... Siz sürpriz birini bulun çekin bana şöyle düzgün bir aday getirin. Sonra da ilk haberi siz patlatın çok mantıklı değil mi?" diyerek, gazetecilere takıldı.