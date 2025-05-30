İrem Derici, kıskançlık krizine girdi! Gelen yorumlara cevap verdi

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Yaşadığı aşklarla sık sık gündem olan İrem Derici, bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Melih Kunukcu ile aşkını ilan etmişti.

"TEKLİF GELİRSE KABUL EDERİM"

Evlilik teklifi beklemediğini belirten ünlü şarkıcı, "Teklif beklemiyorum ama olursa kabul ederim" diyerek dünyaevine girme sinyali vermişti.

DJ olan Melih Kunukcu'nun sahne performansının bir kadın tarafından izlenmesi İrem Derici'yi ve hayranlarını sinirlendirdi.

"YOKSA BİLİYORSUN"

Kunukcu'nun paylaşımına yorum yapan birçok kullanıcı, İrem Derici'yi sakinleştirmeye çalıştı. Hatta bir isim, "İrem Hanım öndeki kadını iyi parçalamamış." yorumunda bulundu. Bu ifadeye kayıtsız kalmayan Derici, "Aydın'daydım aşkım yoksa biliyorsun." dedi.

"BENİ GAZA GETİRMEYİN"

Sosyal medyada iyice olay olan görüntü sonrası ünlü şarkıcıdan açıklama geldi. Derici, şu ifadeleri kullandı:

"Adam performans sergiliyor, tabii hayranlıkla izleyecek insanlar. Beni gaza getirmeyin, beni delirtmeyin."