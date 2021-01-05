İrem Derici: Koronavirüs bitmezse tımarhaneme geri dönerim

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu.

Ünlü şarkıcı İrem Derici, katıldığı bir radyo programında, pandemi bu yaz bitmezse yeniden akıl hastanesine yatacağını söyledi.

2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, “Bu yaza Covid bitmiş olmazsa, tımarhaneme geri dönerim, odamı ayırsınlar.” dedi.

"İÇİMDEKİ ÇEŞİTLİLİĞİ GÖRSÜNLER"

Ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in şarkısını yeniden yorumlayan Derici, “Ben içimdeki çeşitliliği görsünler istiyorum, ben pop değilim ben her şeyim. Hayatımın 3 senesinde en ağır metal müziği de dinledim, zaman zaman rap de dinledim.” diye konuştu.

"EVİ DEĞİŞTİRDİM"

Derici, pandemi dönemini nasıl geçirdiğini de anlattı: “Çok güzel geçirdim bu dönemi, ben kendimi seven, yalnızlığı seven birisiyim. Daha küçük bir hayata geçtim, Maslak’ta hangar gibi bir evde oturuyordum, sırf terası şu an oturduğum ev kadardı, kirayı aidatı yarıya düşürdüm. Yine çok güzel bir evde oturuyorum ama tek kişiyim ne gerek var 2 kata.”

2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, “Bu yaza koronavirüs bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, ‘odamı ayırsınlar’ buradan sesleniyorum." dedi.

"SAHNESİZ YAPAMAM"

"Bana Allah aşık olduğum şeyi meslek haline getirme fırsatı verdi ama bir senedir bunu yapamıyorum." diyen Derici, "Bu bir buçuk seneye doğru ilerlerse tımarhane bekle beni geri geliyorum. Evde 10 sene de kalırım, evi daha da küçültürüm, arabamı satarım ama bana sahne verin başka bir şey istemiyorum.” diye konuştu.

"AŞKTA DENEMELER OLUYOR"

İrem Derici, “2021’de aşk seni bulsun mu?” sorusunu ise şöyle cevapladı: “Artık kimseye tahammül edemiyorum. Denemeler oluyor ama ikinci buluşmayı geçemedim kimseyle."

"BENİM İÇİN GOOGLE'A BAKIYORLAR"

"Hayatıma giren insanların bana dair fikri var maalesef, rezalet bir şey bu." diyen Derici, "Benim için Google’a bakıyorlarsa donsuz kaçarlar. Ben ne yapacağım ‘o haber yanlıştı, o yüzden bitmedi’ diye onu mu anlatacağım? Kendi kafamda birini bulursam eğer, egolarından arınmış, ünlü olma, benimle tanınma derdi olmayan ya da maddiyata göz dikmemiş, kendi maddi durumu zaten iyi olan ancak öyle olur." açıklamasını yaptı.