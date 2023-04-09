İrem Derici paylaştı! Spor hocama yürüyorum... Sevgilisi Atakan Işıktutan ile spor yaptığı anları paylaşan İrem Derici, "Spor hocama yürüyorum" notunu düştü.

ensonhaber.com

Şarkıları ve hareketleriyle gündeme gelen İrem Derici, bu sıralar aşk hayatıyla konuşuluyor.

Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Derici, son olarak Survivor Atakan Işıktutan ile yeni bir aşka yelken açtı.

Geçtiğimiz günlerde Amsterdam’a giden çift, aşk dolu pozlarını da hesaplarından paylaşarak aşklarını ilan etmişti.

Doludizgin süren ilişkilerine farklı bir soluk getirmek isteyen çift birlikte spora başladı.

"Spor hocama yürüyorum"

Düzgün fiziği ile dikkat çeken Atakan Işıktutan, sevgilisinin antrenörü oldu.

İrem Derici, "Spor hocama yürüyorum" notunu düştüğü bir dizi fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o pozlar...