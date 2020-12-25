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    İrem Derici: Photoshop yok

    Eski bir karesini yayınlayan şarkıcı İrem Derici, bir takipçisinin "Doğru söyle, photoshop var mı?" yorumuna yanıt verdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 10:17
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 10:23
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    İrem Derici: Photoshop yok

    Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz senelerde çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

    "DOĞRU SÖYLE"

    Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Derici'nin gönderisine bir takipçisi, "Doğru söyle, photoshop var mı?" yorumunu yaptı.

    "O ZAMAN 53 KİLOYDUM"

    İrem Derici ise o takipçisine, "Yok. O zaman 53 kiloydum, şu an 63" yanıtını verdi.

    İrem Derici: Photoshop yok #1

    İrem Derici: Photoshop yok #2

    İrem Derici: Photoshop yok #3

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