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İrem Derici: Photoshop yok
Eski bir karesini yayınlayan şarkıcı İrem Derici, bir takipçisinin "Doğru söyle, photoshop var mı?" yorumuna yanıt verdi.
- Haber Merkezi
- 25.12.2020 - 10:17
- Güncelleme : 25.12.2020 - 10:23
Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı İrem Derici, geçtiğimiz senelerde çekilen bu karesini sosyal medya hesabından yayınladı.
"DOĞRU SÖYLE"
Geçtiğimiz haftalarda koronavirüsü atlatan Derici'nin gönderisine bir takipçisi, "Doğru söyle, photoshop var mı?" yorumunu yaptı.
"O ZAMAN 53 KİLOYDUM"
İrem Derici ise o takipçisine, "Yok. O zaman 53 kiloydum, şu an 63" yanıtını verdi.