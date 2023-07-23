İrem Derici sahne öncesi hastanelik oldu! Konuşmam dahi yasak...

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Sevilen şarkıcı İrem Derici, son dönemlerde aşk hayatıyla da gündeme geliyor.

Atakan Işıktutan ile doludizgin bir ilişki yaşayan İrem Derici, bu kez sevenlerini üzen bir haberle gündeme geldi.

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen konserde sahne alması beklenen Derici, ani bir rahatsızlık yaşadı.

Kusma ve yüksek ateş şikayetlerini yaşayan Derici hastaneye kaldırıldı.

Sevilen şarkıcı, konsere katılamayacağını sosyal medya hesabından paylaştı.

Derici, hayranlarıyla şu cümleleri paylaştı;

Sabaha karşı yüksek ateş ve kusmayla hastaneye kaldırıldım. Büyük bir enfeksiyon geçiriyorum ve 3 gün konuşmam dahi yasak, ses tellerime de yansıdı bu durum. Son dakikaya kadar kortizonlarla ayaklanırım belki diye uğraştık ama nafile. Haftalardır dört gözle beklediğim Akçakoca Belediyesi'nin düzenlediği festivale katılamayacağımı inanılmaz büyük bir üzüntüyle belirtmek istiyorum. Ben ne hallerde sahneye çıktım ama ses gidince elden bir şey gelmiyor. Herkesten çok özür diliyorum, size söz daha büyük bir enerjiyle en güzeli size borcum olsun.