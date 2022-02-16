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    İrem Derici: Sarı betondan devam

    Gerek özel hayatı, gerek paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren İrem Derici, sosyal medya hesabından anket yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2022 - 08:04
    • Güncelleme : 16.02.2022 - 08:11
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    İrem Derici: Sarı betondan devam

    Her yaptığı olay olan  34 yaşındaki ünlü şarkıcı İrem Derici, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından çektiği yeni bir karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Derici'nin paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

    "ANKET YAPTIM"

    Derici, 7,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından derin dekolteli bluzuyla paylaştığı fotoğrafına, "Anket yaptım, kumral mı olsam tekrar yoksa sarı mı kalsam diye... Herkes mi sarı kal der? Tamam, sarı betondan devam" notunu yazdı.

    İrem Derici: Sarı betondan devam #1

    İrem Derici: Sarı betondan devam #2

    İrem Derici: Sarı betondan devam #3

    İrem Derici: Sarı betondan devam #4


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